В Москве стартовала экоакция "Накорми птицу"

Организаторы планируют собрать не менее 200 кг угощений для зимующих птиц

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экологическая акция "Накорми птицу" стартовала в Москве, она продлится до 31 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичей приглашают присоединиться к экологической акции "Накорми птицу", она продлится до 31 января. Ее организатором выступает ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке ГПБУ "Мосприрода". Каждый желающий может передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка зимующих - важная часть сохранения экологии города. Биоразнообразие и популяция птиц напрямую влияют на формирование и развитие экосистемы Москвы.

"Забота о пушистых, четвероногих, пернатых - это одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров. Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тыс. человек. Один из самых популярных видов поддержки в зоонаправлении - сбор товаров для животных. Всего с начала 2023 года для подопечных приютов москвичи и волонтеры передали более 17,4 тонны корма, медикаментов и аксессуаров", - сказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Уточняется, что в пунктах сбора принимают специализированный корм для птиц, нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Кроме того, можно передать кормушки из дерева или из съедобных материалов, например из зерновых смесей и хлебцев.

Организаторы планируют собрать не менее 200 кг угощений для зимующих птиц. Гостинцы, кормушки и домики от жителей столицы помогут пернатым перезимовать.