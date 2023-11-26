26 ноября, 10:02

Собянин назвал самые нестандартные новые станции метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин . Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Речь идет о станциях "Мичуринский проспект", "Пыхтино" и "Ольховая"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самыми необычными и нестандартными по формату новыми станциями метро в Москве являются "Мичуринский проспект", "Пыхтино" и "Ольховая". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Это вызов для проектировщиков метро, которым необходимо учесть особенности ландшафта. Нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок. Вот самые необычные станции: "Мичуринский проспект" Солнцевской линии - первая полуподземная станция в Москве. Одна путевая стена глухая, а часть второй - стеклянная, с панорамным видом на город. Станция необычна еще и тем, что в ней три уровня. На первом находятся платформа и пути, на втором - видовая площадка и переход, а на третьем - технические помещения", - написал Собянин.

Мэр напомнил, что вторую полуподземную станцию "Пыхтино" в Москве открыли недавно на этой же линии. "Ольховая" Сокольнической линии - однопролетная станция мелкого заложения. Обе путевые стены отделяют ее от автомобильной части тоннеля - эта конструкция уникальна для России.

"Нижегородская" - кросс-платформенная станция, работающая одновременно на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро. Это единственная в России пятипролетная станция с четырьмя путями в одном зале, добавил мэр. "Нижегородская" стала частью одного из крупнейших московских городских вокзалов, который объединил сразу несколько видов транспорта, включая метро, МЦК и МЦД, подчеркнул Собянин.

По его словам, новые станции московского метро имеют уникальные конструкции. Москва стоит на бугристой местности, пересеченной реками. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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