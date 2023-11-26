В Москве пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

В Дептрансе города напомнили про сервис бесплатных пересадок

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пассажиры наземного городского транспорта в Москве с начала осени совершили 1,5 млн бесплатных пересадок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вы можете экономить на оплате проезда в наземном городском транспорте. Наш сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Нужна только карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". <…> С начала осени пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, чтобы воспользоваться сервисом, нужно привязать "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. Необходимо повторно приложить карту к валидатору, чтобы пересадка была зафиксирована, деньги при этом не спишутся.

"Возможность совершать бесплатные пересадки делает поездки в городском транспорте доступнее. Это помогает пассажирам экономить на оплате проезда с помощью карты "Тройка". Мы продолжим внедрять полезные сервисы в работу городского транспорта", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.