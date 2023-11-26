26 ноября, 10:12

С начала 2023 года в Москве родилось свыше 100 тыс. детей

Наибольшее число родов пришлось на август - более 9 тыс.

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. детей родилось в Москве с начала 2023 года, а самым популярным месяцем рождения стал август. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для Москвы День матери - один из важнейших праздников. И к этой дате мы подготовили для москвичек масштабную праздничную программу. На протяжении всей недели проходили концерты и различные мастер-классы, вебинары и консультации с психологами по теме взаимоотношений с детьми. А сегодня на четырех популярных площадках Москвы проходит цикл бесплатных открытых лекций с известными психологами, писателями, актерами, блогерами о разных аспектах жизни мам. Я от всей души поздравляю всех мам столицы - от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тыс. малышей", - сказала Ракова.

По ее словам, в роддомах с начала года родилось более 900 двоен и 10 троен. Наибольшее число родов пришлось на август - более 9 тыс. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка. Чаще всего москвички впервые становятся мамами в возрасте 26-28 лет. Самый популярный возраст для рождения второго ребенка 33-35 лет, а третьего - 34-36 лет.

Чаще всего женщины в Москве в 2023 году рожают детей в возрасте 31-35 лет. В 2022 году этот показатель составлял 30-34 года, добавила заммэра.

"В этом году День матери в Москве широко отмечали всю предшествующую неделю. Праздничные мероприятия проходили в школах и колледжах, офисах "Мои документы", семейных центрах и центрах московского долголетия. А сегодня на 4 популярных площадках Москвы проходят бесплатные открытые лекции с именитыми психологами, писателями, актерами и блогерами. Среди спикеров - психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец, ведущая видеоблога "Чужие письма" Ольга Кузнецова и радиоведущая Тутта Ларсен. Вся подробная программа доступна на портале "Добрая Москва", - отметила Ракова. 

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