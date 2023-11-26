26 ноября, 10:23

Во Франкфурте при беспорядках перед футбольным матчем пострадали около 50 полицейских

На стадионе также пострадали спасатели, стюарды и обычные болельщики, включая детей

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Примерно 50 полицейских пострадали во Франкфурте-на-Майне во время массовых беспорядков, произошедших перед футбольным матчем между клубом "Айнтрахт" и клубом "Штутгарт". Такие данные привела газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Четверо полицейских были госпитализированы. Кроме того, пострадали спасатели, стюарды и обычные болельщики, включая детей. Беспорядки вызвали проблемы, возникшие при контроле билетов на входе на стадион. Возмущенные фанаты атаковали стюардов, а потом напали на прибывших на место спасателей и полицейских, стали бросать в них бутылки, пиротехнические средства, железные прутья. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Франкфуртская полиция создала особую комиссию, которая занимается расследованием происшедшего.

Матч завершился победой "Штутгарта" со счетом 1:2. 

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Германия
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