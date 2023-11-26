26 ноября, 10:34

В Молдавии метель обесточила свыше 100 населенных пунктов

Затруднено авиасообщение, сообщает энергетическая компания Premier Energy

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 населенных пунктов в центральных и южных районах Молдавии были обесточены из-за метели, сообщает энергетическая компания Premier Energy.

"Продолжающиеся снегопад и ветер вызывают обрывы проводов на линиях электропередачи. По данным на 10:30 (11:30 мск - прим. ТАСС) электричество полностью или частично отсутствует в 109 населенных пунктах", - информирует компания в своем Telegram-канале.

По данным пограничной службы Молдавии, из-за непогоды были закрыты контрольно-пропускные пункты "Кагул - Оанча" на границе с Румынией, с перебоями работает КПП "Паланка" на границе с Украиной. В Кишиневском международном аэропорту были отменены четыре рейса в Турцию, с опозданием приходят междугородние автобусы.

В связи с непогодой на 25-26 ноября молдавские синоптики объявили "оранжевый код", означающий реальную опасность. По их данным, погодные условия нормализуются после 20:00 (21:00 мск). 

Теги:
Молдавия
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