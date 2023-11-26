Bild: неизвестные осквернили знаки в память о жертвах нацистов в Дрездене

Вандалы облили памятные знаки краской и нанесли на тротуаре, где они расположены, нацистскую символику

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные осквернили в Дрездене пять так называемых камней преткновения - знаков в память о жертвах нацистского террора. Об этом сообщила газета Bild.

Издание уточняет, что вандалы облили памятные знаки краской и нанесли на тротуаре, где они расположены, нацистскую символику. Органы госбезопасности ведут расследование по подозрению в использовании символов запрещенных организаций.

Идея создания "камней преткновения" принадлежит скульптору Гунтеру Демнигу. Он с начала 1992 года начал укладывать перед домами, где жили жертвы национал-социалистов, небольшие таблички размером 10 на 10 см.