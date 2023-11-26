AP: осужденный за убийство Джорджа Флойда может выжить после нападения

Ранее в российских СМИ и Telegram-каналах появлялись утверждения о смерти экс-полицейского Дерека Шовина

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Раненный в тюрьме бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, предположительно, выживет. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайана Эванса.

"Нам сообщили, что ожидается, что он выживет", - приводит агентство его слова.

Адвокат Шовина, Грегори М. Эриксон, заявил AP, что ему не удалось получить информацию о нападении от Федерального бюро тюрем США. По словам Эриксона, семья заключенного была "вынуждена полагать, что он находится в стабильном состоянии, основываясь только на сообщениях новостей". Близкие Шовина неоднократно обращались в тюрьму за обновленной информацией, но не получили никаких сведений, добавил адвокат.

Ранее в российских СМИ и Telegram-каналах появились утверждения о смерти Шовина. Американские источники до сих пор об этом не сообщали.

25 ноября AP со ссылкой на неназванные источники сообщало, что находящийся в тюрьме Шовин был ранен в результате нападения с ножом. В мае 2020 года его приговорили к 22,5 года заключения за убийство Флойда.

Гибель Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на $20 в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили. Постепенно протестные акции и беспорядки перекинулись на другие города. В ходе них погибли 29 человек. Были арестованы более 14 тыс. участников беспорядков.