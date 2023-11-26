Эксперт счел необходимым развитие материальной базы для подготовки 1 млн кадров в РФ

Председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга Виктор Никитин заявил, что при существующей материально-технической базе будет очень проблематично выйти на эти цифры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Для выполнения задачи по подготовке 1 млн кадров, поставленной президентом России, необходимо обновление материально-технической базы. Такое мнение выразил председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга Виктор Никитин во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"Поставлена задача за пять лет подготовить 1 млн квалифицированных кадров. При существующей материально-технической базе будет очень проблематично выйти на эти цифры. В этом процессе должны участвовать работодатели, которые могли бы помочь создать материально-техническую базу. Если каждый год будет прирастание на 2-3 тыс., то это не сделает погоды. Сегодня среднее-профессиональное образование приобретает стратегическое значение", - сказал он.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости подготовить 1 млн профессиональных рабочих в предстоящие пять лет для ключевых отраслей по обеспечению безопасности и конкурентоспособности страны. По его словам, необходимо существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия и работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы исходя из потребностей экономики. Также очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит Владимиру Путину.