26 ноября, 11:47

В МЧС предупредили о снеге и ледяном дожде в Москве

В ведомстве также рекомендовали в связи с непогодой, управляя автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о снеге, который прогнозируется с вечера воскресенья до утра понедельника, распространил столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 мск 26 ноября до 10:00 мск 27 ноября местами по Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В связи с непогодой в главке рекомендуют, управляя автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобили вдали от деревьев, а, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. 

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