Более 130 населенных пунктов в Одесской области остались без света из-за непогоды

В регионе сильный снегопад и ветер

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 130 населенных пунктов Одесской области, а также тысячи жителей одного из районов Одессы остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. Об этом сообщила региональная компания "ДТЭК Одесские электросети".

"Непогода в Одесской области набирает обороты. По состоянию на 12:00 (13:00 мск) без света остался 131 населенный пункт в области", - сообщает компания в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Также из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Как следствие - временно без электроснабжения остаются 14 тыс. клиентов в Киевском районе города Одессы, сообщает энергокомпания.

Энергетики пытаются там, где это возможно, переключать объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания, передает "ДТЭК Одесские электросети".

В свою очередь Министерство энергетики Украины сообщает, что из-за ухудшения погодных условий (сильного ветра и метелей) в течение дня возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.