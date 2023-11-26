26 ноября, 12:30
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР

По словам главы ДНР, сложной остается ситуация в Ясиноватой, где восстановительным работам мешают обстрелы со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии большинству абонентов в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые были отключены в результате массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергосистеме региона минувшей ночью. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Значительная часть абонентов была обесточена из-за обстрелов противника. Но на сегодняшний момент в результате штабной работы правительства, <...> самоотверженной работы энергетиков большая часть абонентов уже подключена. Сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работы продолжаются. Можно говорить, что ситуация под контролем, и здесь сейчас концентрация на подключении котельных, на обеспечение теплом, водой", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы ДНР, сложной остается ситуация в Ясиноватой, где восстановительным работам мешают обстрелы со стороны ВСУ. "Там противник мешает, проводит регулярные обстрелы, не допускает ремонтные бригады. <...> Дизельные генераторы сейчас закрывают определенный ряд потребности, в частности больницы и другие учреждения, котельные. <...> Считаю, что ситуация в обозримом будущем будет полностью купирована", - отметил он.

В воскресенье утром Пушилин сообщал, что отключение электроэнергии в части региона связано с массированными ударами ВСУ. Ранее сообщалось, что ночью без электричества частично остался Мариуполь, в том числе новые микрорайоны, а также большая часть Донецка, массовое отключение электроэнергии началось около трех часов ночи во всех районах города. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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