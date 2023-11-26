Папа Римский провел воскресную проповедь из своей резиденции по видеосвязи

Его выступление пришли посмотреть на площадь Святого Петра 12 тыс. человек

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, переносящий легкую форму гриппа, выступил перед собравшимися на воскресную проповедь на площади Святого Петра не из окна Апостольского дворца, а из своей резиденции - Дома Святой Марфы (гостиница "Санта-Марта"). На площади, куда, по данным жандармерии, пришли 12 тыс. человек, его видели на большом экране по видеосвязи.

"Сегодня я не могу показаться в окне, потому что у меня проблема с легочным воспалением", - сказал 86-летний Франциск.

Основную часть - евангельский эпизод и обращение после молитвы - за понтифика прочел священник, служащий государственного секретариата Ватикана Паоло Браида, который участвует в написании папских речей. При этом Франциск сидел рядом. Он сам прочел молитву "Ангелу небесному", а также не отказался от своих коронных слов, которыми завершает церемонию каждое воскресенье: "Не забывайте молиться за меня. Хорошего воскресенья, хорошего обеда и до скорого".

В тексте после молитвы была упомянута годовщина так называемого голодомора, воспоминания о котором обостряются "нынешним конфликтом, приносящим страдания стольким украинцам". В тексте Франциск также благодарит Бога за "перемирие между Израилем и Палестиной и освобождение некоторых заложников". "Помолимся, чтобы скоро были освобождены все, чтобы в Газу поступала гуманитарная помощь. Это единственный путь к миру. Кто не хочет вести диалог, не хочет мира", - говорится в тексте. В нем также упоминаются проблемы изменения климата. Папа Римский подтвердил, что в конце следующей недели отправится в Дубай на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Накануне понтифик из-за недомогания отменил аудиенции, в том числе с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, из-за симптомов гриппа. Позже сообщалось, что понтифику провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, в римской больнице имени Агостино Джемелли. Несколько недель назад Франциск жаловался на недомогание, из-за которого не стал читать речь на одной из аудиенций.