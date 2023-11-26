В России рассказали о нехватке кадров в автосервисной отрасли

Дефицит составляет более 50 тыс. человек, рассказал председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Автосервисы в РФ столкнулись с дефицитом кадров. Отрасли не хватает более 50 тыс. квалифицированных кадров, сообщил председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"Главная проблема в отрасли сегодня это кадры. Наш бизнес зависит от компетенций людей. Наша отрасль одна из первых почувствовала отсутствие квалифицированных технических специалистов. Советские инженеры естественным образом закончились, а новых нет в нужном количестве. Сегодня в отрасли дефицит квалифицированных кадров, отвечающих требованиям предмета труда, исчисляется величиной более 50 тыс. человек", - сказал он.

Как сообщил ТАСС Пахомов, в ближайшие пять лет ситуация в отрасли не изменится, если не будет принято стратегических решений в сфере образования. "Необходима идеологическая государственная программа о приоритетных направлениях в сфере образования и подготовке кадров. Пока в обществе не появятся люди, которые несут в себе ценность знаний, ничего не изменится. Сегодня при политике импортозамещения должна быть собственная программа, в которой одним из основных пунктов должна быть пропаганда знаний", - сказал он.

Что предлагает рынок труда

По словам председателя правления Союза автосервисов России, рынок труда предлагает для отрасли выпускников среднего профессионального образования, вузов, мигрантов из бывших стран СССР, уровень знаний которых не всегда отвечает предмету труда. "К сожалению, качество подготовки нашего персонала все время падает", - считает Пахомов.

По его словам, автосервисы никогда не были заказчиками кадров для учебных заведений, а получали специалистов по остаточному принципу от крупных машиностроительных заводов, которые заказывали и получали специалистов ежегодно. "Но сейчас тех заводов, которые делают сборочные единицы, в России практически нет. Старые советские автосборочные заводы частично прекратили свою работу, а остальные переоснастили производство на роботизированные технические линии. Иностранные компании, которые ранее к нам пришли, оставили свои квалифицированные кадры за пределами страны, оставив нам только роботизированную сборку. В качестве работников в России этим автосборочным компаниям нужны были только низкоквалифицированные рабочие, управленцы и продавцы", - отметил Пахомов.

Рост спроса на ремонт автомобилей

В 2020 году количество автомобилей увеличилось почти в три раза, что потребовало дополнительно привлечь в отрасль 500 тыс. человек. Сейчас в автосервисной отрасли работает 800 тыс. человек. За последние полтора года число автосервисов выросло на 7 тыс., отметил Пахомов.

По словам эксперта, изменился и предмет труда. "Автомобиль стал настолько сложным, что его можно сравнить с космическим кораблем 1980-х годов. В современном автомобиле 3-4 локальные сети и более 80 цифровых устройств", - отметил Пахомов. Количество компонентов выросло в десятки раз. Изменились материалы и на порядок возросла точность изготовления. Появились новые электромеханические, электромагнитные, гидравлические, пневматические, электронные системы с обратными связями через оптические, химические датчики и радиоканалы. Все это требует от персонала дополнительных знаний, навыков и умений, уточнил председатель правления Союза автосервисов России.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит главе страны Владимиру Путину.