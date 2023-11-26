26 ноября, 14:20

В Москве жителей призвали использовать городской транспорт из-за снегопада

По прогнозу, в городе также ожидается сильный ветер и гололед

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный городской транспорт из-за снегопада, который ожидается ночью и утром. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, с 21:00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. 

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