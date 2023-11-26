Минтруд сообщил о многократном увеличении числа детей, получающих господдержку в РФ

За 20 лет их число выросло с 1 млн до 13 млн, рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество детей в России, которым назначены государственные меры поддержки, за 20 лет многократно увеличилось. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на открытии медиаинсталляции "Семья" на международной выставке-форуме "Россия" в выставочном пространстве Минтруда РФ.

"За последние годы мы с вами прошли большой путь, выстроили целостную систему поддержки семей с детьми от рождения до 17 лет. Всего лишь 20 лет назад такие меры поддержки получали всего около 1 млн детей, сегодня таких уже более 13 млн", - сказал он.

На открытие медиаинсталляции "Семья" приехали шесть многодетных семей из разных уголков России. Всего лицами проекта стали 17 семей - победителей конкурса "Семья года" разных лет, в том числе одна семья из территории ДНР.

На экранах внутренней части медиатоннеля показано, как эволюционировали государственные меры поддержки семей, а на внешних - как увеличивалось число семей, удостоенных звания "Семья года".