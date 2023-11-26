Очередь грузовиков на границе с Литвой под Калининградом за день выросла до 145

Как уточнил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, литовская таможня ужесточила контроль грузовиков, выезжающих из региона

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Очередь фур на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" в Калининградской области за день выросла со 125 до 145. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"С 09:00 до 16:00 26 ноября (с 10:00 до 17:00 мск) литовская сторона оформила только 25 машин, в среднем обслуживались три машины в час. К настоящему времени перед пунктом пропуска "Чернышевское" стоят 120 грузовиков, еще 25 машин находятся на нейтральной полосе", - сказала Иванова.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков пояснил ТАСС, что литовская таможня ужесточила контроль грузовиков, выезжающих из региона. Теперь каждый из них досматривается, в том числе с использованием рентгена. Это, по его словам, затягивает время прохождения границы и осложняет калининградский транзит.

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября, когда перед МАПП "Чернышевское" скопилось 35 машин. 25 ноября их число выросло до 80, а 26 ноября - до 145 с учетом нейтральной полосы.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.