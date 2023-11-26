Надежда Бабкина заявила, что выставка-форум "Россия" демонстрирует масштабность страны

Народная артистка отметила, что мероприятий, где собираются все регионы, не организовывали длительное время

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Надежда Бабкина в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" отметила, что экспозиция демонстрирует масштабность страны.

"Грандиознейшее событие [выставка-форум "Россия"]. Эта выставка демонстрирует, насколько Россия масштабна", - сказала собеседница агентства.

По словам Бабкиной, для нее самой выставка стала "удивлением и восхищением". "У нас давно не было таких масштабных выставок, где собираются все регионы. Дух захватывает от величия, от многообразия", - сказала она.

Также артистка высоко оценила организацию выставки-форума, назвав ее центром притяжения, "куда приезжают и иностранные гости".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.