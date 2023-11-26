26 ноября, 16:16

На Балтфлоте совершили заплыв через морской канал в честь Дня морской пехоты

В нем приняли участие более 30 человек

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек приняли участие в заплыве протяженностью более 500 м через Калининградский морской канал в Балтийске Калининградской области в честь Дня морской пехоты ВМФ России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота, организовавшего заплыв в рамках праздника в честь "черных беретов".

"От Балтийской косы до Балтийска более 30 членов клуба закаливания и зимнего плавания "Янтарные моржи" и военнослужащие Балтийского флота совершили поистине исторический заплыв через Калининградский морской канал, посвятив его предстоящему в понедельник, 27 ноября, Дню морской пехоты", - рассказал представитель пресс-службы.

Как заметил собеседник, погода не благоприятствовала заплыву: шел сильный снег, дул ветер. Температура воздуха была близка к 0, а воды в канале - около +6 градусов. За зрелищным заплывом наблюдали сотни зрителей. Его участников, на финише несших в руках флаги морской пехоты и Военно-морского флота, встречали аплодисментами.

Масштабные спортивные мероприятия, посвященные Дню морской пехоты, проходили в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийске сразу на пяти площадках. Состоялись состязания по перетягиванию каната, армейскому гиревому рывку, жиму штанги лежа, силовому экстриму и многим другим дисциплинам, а также военно-спортивная эстафета и семейная эстафета "Мама, папа, я - спортивная семья!", показательные выступления и мастер-классы от ведущих спортсменов и коллективов спортивных федераций Калининградской области. По улицам Балтийска пролегала трасса легкоатлетического забег на дистанцию 5 км с участием военнослужащих, членов их семей и региональных спортсменов.

В общей сложности в спортивном празднике приняло участие более 3 тыс. военнослужащих и членов их семей, представителей региональных спортивных федераций Калининградской области.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ №253 в 1996 году в память об указе Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданном 27 ноября 1705 года. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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