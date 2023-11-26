26 ноября, 16:22

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

В городе также прогнозируют усиление ветра и гололед

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более внимательными на улице из-за надвигающегося снегопада и ледяного дождя, все службы города работают в усиленном режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, вечером 26 ноября и ночью в столице ожидается сильный снег. Особенно интенсивными осадки будут ранним утром 27 ноября. Прирост снежного покрова к утру ожидается в 16 см. Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 см снега.

"Местами пройдет ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться между плюсом и минусом, может образоваться сильный гололед. До конца завтрашнего дня прогнозируется и усиление ветра. Городские службы работают в усиленном режиме. Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте", - написал Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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