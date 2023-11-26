На трассе Симферополь - Евпатория из-за подтоплений ограничили движение

В Крыму действует штормовое предупреждение

ТАСС, 26 ноября. На участке трассы Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория из-за подтоплений ограничили движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей. При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда", - написал он.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. В Евпатории началась эвакуация после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра.