26 ноября, 16:48

На трассе Симферополь - Евпатория из-за подтоплений ограничили движение

В Крыму действует штормовое предупреждение

ТАСС, 26 ноября. На участке трассы Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория из-за подтоплений ограничили движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей. При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда", - написал он.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. В Евпатории началась эвакуация после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация