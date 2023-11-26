26 ноября, 17:11

Военно-грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за снегопада

Речь идет о трассе Гудаури - Коби

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии принял решение закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-грузинской дороги, из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за снега и низкой температуры на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - сказано в сообщении.

Остальные участки дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс открыты для всех видов машин, уточнили в департаменте автомобильных дорог. Автомобили будут проезжать трассу в безостановочном режиме и лишь через лавинозащитные тоннели, добавили в ведомстве.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды. 

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