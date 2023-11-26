В Севастополе объявили 27 ноября нерабочим днем для некоторых организаций из-за непогоды

Исключение составили медучреждения и оперативные службы

ТАСС, 26 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 27 ноября нерабочим днем для некоторых организаций из-за непогоды. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

"Завтра [27 ноября] в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", - написал он.

Развожаев добавил, что работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для детей тех родителей, которым нужно будет выйти на работу, будут организованы дежурные группы.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создан оперативный штаб.