В Кишиневе отменили школьные занятия из-за метели

Приостановить учебный процесс также рекомендовали в других населенных пунктах

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Школьные занятия отменены в Кишиневе 27 ноября из-за сильной метели, приостановить учебный процесс также рекомендовано в других населенных пунктах.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кишинева приняла решение, что у учащихся столичных школ завтра будет выходной день", - написал мэр города Иван Чебан в Telegram-канале.

Правительственный Telegram-канал "Первоисточник" распространил рекомендацию Министерства образования Молдавии к местным органам власти также "рассмотреть возможность приостановки учебного процесса в населенных пунктах, где доступ к учебным заведениям затруднен или невозможен".

В связи с непогодой на 25-26 ноября молдавские синоптики объявили "оранжевый код", означающий реальную опасность. По их данным, погодные условия нормализуются после 20:00 (21:00 мск). По информации энергетической компании Premier Energy, продолжающийся снегопад и ветер вызывают обрывы проводов на линиях электропередачи, в результате которых в стране были обесточены 197 населенных пунктов.