Жители поврежденных при падении БПЛА квартир в Туле смогут получить компенсации

Размер выплат составит 100 тыс. рублей за вред здоровью, 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества

ТАСС, 26 ноября. Жильцы квартир, поврежденных в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Туле, получат финансовые компенсации от властей региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"По решению губернатора Алексея Дюмина жители квартир, пострадавших от атаки украинского БПЛА в ночь на 26 ноября, смогут получить финансовую помощь: 100 тыс. рублей за вред здоровью, 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества", - говорится в сообщении.

Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, в случае необходимости установят новые стеклопакеты. Жильцам окажут помощь в ремонте квартир. Управляющая компания и администрация Тулы уже приступили к работам.

В Тульской области за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Один из беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, было повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома.