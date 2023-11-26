Москвичей ожидает сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в городе выпадет 15-25 мм осадков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад, метель и ледяной дождь будут идти в Москве в ближайшие 13 часов. Такие интенсивные осадки бывают раз в 40 лет в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября в Москве ожидаются очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильные гололед, гололедица, налипание мокрого снега, снежные заносы, плохая видимость, ветер до 15-20 м/с. Это очень опасная и тревожная погода. Нормальная жизнь столицы будет затруднена, особенно в сфере транспорта - как наземного, так и воздушного", - сообщил он.

По словам Вильфанда, за этот период выпадет 15-25 мм осадков. Высота сугробов может вырасти до 25 см и более. Сейчас она составляет 14-16 см в разных районах столицы.

"До сих пор 27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году. Оно составило 20 мм, то есть в этом году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным. Этот снегопад будет настолько сильным, что такие бывают раз в 40 лет", - отметил он.