Свадебный обряд, мастер-классы и дегустации прошли в День Нижегородской области на ВДНХ

Регион также заключил несколько соглашений о сотрудничестве, в частности, с Финансовым университетом при правительстве России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. Мастер-классы, лекции, дегустации локальной гастрономии и традиционный свадебный обряд прошли на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в День Нижегородской области, передает корреспондент ТАСС.

"Нижегородская область хочет рассказать о себе все абсолютно, но так, конечно, не бывает, за посещение стенда да и даже за визит можно было впитать в себя всю атмосферу такого богатейшего региона, как Нижегородская область, но я мечтаю, чтобы люди, которые посетили стенд хотя бы малую толику той любви, той природненности к этой замечательной земле обрели, которую за эти годы обрел я. Я стал человеком, абсолютно влюбленным в этот край, он разносторонний и богатейший, как на высокие технологии и современность, так и на славное прошлое", - рассказал журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что стенд Нижегородской области богат на цифровые решения, видеоматериалы. Губернатор также обратил внимание на другие регионы и назвал выставку-форум уникальнейшим проектом. "Когда ты можешь всю страну пройти, оценить, подстроить под свой вкус, потому что люди разное любят: кто-то любит паломнический туризм, кто-то на байдарках сплавляться, кто-то альпинизмом заниматься. На любой вкус наша страна предлагает выбор, и здесь ты можешь составить для себя оптимальный маршрутный лист на ближайшее десятилетие", - сказал губернатор.

Генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова на открытии Дня Нижегородской области назвала регион особенным. "Это просто какое-то чудо. Я хочу коротко сказать: когда мы все готовились к выставке, то команда из Нижнего Новгорода приехала одной из первых. Ребята очень энергичные, молодые, модные. Я говорю: "Вот, самое главное, что у вас?" Они говорят, самое главное то, что из Нижнего Новгорода больше никто не уезжает, даже уже начался прирост населения. Это на самом деле правда уникально", - сказала Виртуозова, отметив, что регион представил одну из самых красивых экспозиций.

Развитие региона и соглашения

Глеб Никитин во время открытия Дня региона рассказал об основных изменениях, произошедших в области за последние годы. Он отметил, что регион является крупным инновационно-промышленным центром. "Промышленность растет у нас сегодня на 9,9% за 9 месяцев 2023 года, и мы стоим на этом фундаменте, но здорово, что получилось раскрыться в чем-то другом: фестивали, кластеры, Нижегородская ярмарка, Дивеево и так далее. Кроме промышленности мы, безусловно, являемся высокотехнологичным научным инновационным центром", - сказал глава региона.

Никитин также указал на рост экономики региона, уровня жизни населения, рост зарплат за 6 лет на 25% и низкий уровень безработицы - 0,28%. Губернатор при этом добавил, что в Нижегородской области для всех есть рабочие места и вакансии, строятся школы - за 6 лет 26 объектов на 20 тыс. учебных мест. Строительство еще 11 объектов на 10 тыс. мест завершат в 2024 году.

В День региона область заключила соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, а также соглашение о содействии между правительством региона и Центром поддержки инжиниринга и инноваций.

"Эта выставка - это абсолютно уникальная, гениальная инициатива нашего президента для того, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия, богата всем: детьми, в первую очередь, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом сам познакомился со всеми стендами", - подытожил Никитин.

Свадебный обряд и мастер-классы

Помимо деловых мероприятий, связанных с регионом, на ВДНХ прошла свадебная церемония по традициям Нижегородской области. Брак заключили жених Николай и невеста Ирина из Семеновского района. Началось все с одевания невесты к венцу и прихода жениха со своей свитой - свахой и друзьями с гармонями. Гости ярмарки смогли увидеть традиционный выкуп невесты, торг со свахой, продажу так называемого куста - свадебного деревца, украшенного лентами и бумажными цветами, хоровод и испытания для жениха.

"Это очень интересно, необычно, почему бы и нет? Это была традиционная свадьбы Нижегородской области, очень приятно было облачиться именно в такие костюмы. Мы работаем в сфере культуры и для нас это очень важно - передавать традиции нашей области, показывать их всем, чтобы никто не забывал", - поделилась эмоциями Ирина.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в беседе с ТАСС обратил внимание на кропотливо восстановленные свадебные обычаи и признался, что церемония вызвала у него самые яркие впечатления за день. "Ты смотришь на это и понимаешь, что наша традиция - она такая крутая. От этого обряда у меня самые главные впечатления сегодняшнего дня. Все это так трогательно и по-настоящему", - сказал Беркович.

Помимо этого, гости ВДНХ могли послушать лекции. Так, например, регион презентовал маршруты и туристические локации региона. Мастера ведущих предприятий народных художественных промыслов провели мастер-классы по изготовлению уникальных изделий, к 225-летию Александра Пушкина гостям стенда подарили возможность подписать открытку почерком поэта, а в Доме российской кухни гостей выставки познакомили с локальной гастрономией.

Также на стенде в этот день можно было встретить закат, которым славится Нижний Новгород. Действие на стенде было синхронизировано с реальным временем заката в городе в этот день.

Шоу и концерт

Завершало день Нижегородской области на ВДНХ шоу, подготовленное командой Ильи Авербуха. Действие представляло собой серию номеров, показанных ранее во время различных праздников - 800-летия Нижнего Новгорода, 200-летия Нижегородской ярмарки, 9 Мая, шоу "Молодежной столицы - 2023". Беркович подчеркнул, что это не просто набор номеров, а целая история от древних времен до наших дней, увидев которую можно понять и прочувствовать Нижний Новгород и Нижегородскую область.

Кульминацией Дня Нижегородской области на выставке-форуме "Россия" стал концерт известной группы Uma2rman.

"Конечно, мы хотели бы привезти новых туристов в Нижний Новгород. Благодаря этой выставке, я уверен, это получится, люди поедут. Про Нижний говорят, что он красивый, он интересный, он необычный. <…> Мы самой этой выставкой влюбляем огромное количество россиян и москвичей в Нижегородскую область", - сказал Беркович.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.