26 ноября, 18:33

В Астрахани хозяев почти половины квартир рухнувшего дома признали утратившими имущество

Всего обследовали 59 из 80 квартир дома, из них полностью утратившими имущество признали 34 владельцев

ТАСС, 26 ноября. Собственников 34 из 80 квартир частично обрушившегося дома в Астрахани признали полностью утратившими имущество. Об этом сообщили в администрации города.

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"В 15 квартир зайти невозможно по причине их полного разрушения. Собственники 34 признаны полностью утратившими имущество. Жильцы 40 квартир смогли с помощью муниципальных властей и волонтеров вывезти свое имущество либо по месту требования, либо на склад администрации города. С собственниками оставшихся шести квартир ведется работа", - говорится в сообщении.

Всего обследовали 59 из 80 квартир дома. Муниципальные власти продолжают оказывать помощь жильцам в вывозе имущества. По распоряжению мэра Астрахани Олега Полумордвинова сотрудники районной администрации, профильных ведомств, городские спасатели работают в ежедневном посменном режиме. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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