В Крыму 27 ноября объявили нерабочим днем в связи с погодными условиями

Аналогичное решение уже приняли в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Нерабочий день объявили в Республике Крым на 27 ноября из-за шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", - написал он.

Как сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева, из-за ветра занятия в школах перенесут с 27 ноября на 2 декабря. Также о выходном дне сообщил Крымский федеральный университет имени Вернадского.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды.

Ранее аналогичное решение приняли в Севастополе.