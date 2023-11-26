Полумарафон "Огни Дербента" в Дагестане пробежали более 1,5 тыс. человек

Участники преодолели три дистанции на 3, 10 и 21 км

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек из 50 регионов пробежали полумарафон "Огни Дербента", который прошел в ночь на 27 ноября в Дагестане. Одним из участников стал мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Путь проходил по старинным улочкам и прогулочной зоне города, а старт и финиш располагались на территории древней крепости Нарын-Кала.

"Наш забег становится ежегодным, второй раз мы его проводим в городе. В этом году он стал гораздо больше, чем в прошлом, и это не может не радовать. Это мероприятие не только спортивный забег, на мой взгляд, он сказывается и на туристической привлекательности города. Мы пробегаем по этому прекрасному старинному городу. Вы можете ознакомиться с нашими достопримечательностями, которых в Дербенте очень много",- обратился к участникам министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

Участники пробежали три дистанции - 3, 10 и 21 км.

Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на этой территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.