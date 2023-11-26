26 ноября, 18:50,
обновлено 26 ноября, 18:57

В школах и детсадах Анапы отменяют занятия 27 ноября из-за непогоды

По прогнозу, порывы ветра в городе могут достигнуть 27 м/с

ТАСС, 26 ноября. Школы и детские сады Анапы на Кубани отменяют занятия 27 ноября из-за сильного ветра, сообщили в городской мэрии.

"В школах и детсадах Анапы завтра отменены занятия. Такое решение принято сегодня вечером на заседании оперативного штаба, которое провел мэр Анапы Василий Швец. По прогнозам, с 21:00 до 01:00 возможно максимальное усиление ветра - с порывами до 27 м/с, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 м/с", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что 26 ноября поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Все ответственные службы работают в режиме повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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