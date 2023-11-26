26 ноября, 19:57

В Крыму из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс

Ограничения ввели на автодороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также в селе Морское на трассе Судак - Алушта

ТАСС, 26 ноября. Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак - Алушта ограничили в Крыму из-за непогоды, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Из-за падения опоры электропередачи на проезжую часть временно ограничено движение автомобилей по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района. Также временно ограничено движение транспорта в селе Морское на трассе Судак - Алушта", - написал он.

26 ноября движение автомобилей было ограничено на участке трассы Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория из-за подтоплений. Также была перекрыта дорога у автовокзала в Севастополе из-за упавшего на проезжую часть дерева. Приостановили движение троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта и в городе Симферополь.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создали оперативный штаб. 

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