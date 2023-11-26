26 ноября, 20:14

На Украине из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов

В пяти областях развернули оперативные штабы, сообщил президент страны Владимир Зеленский

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в десяти областях Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Наши энергетики возобновят подачу электричества всем городам и селам, которые из-за непогоды сейчас временно обесточены. В настоящее время это около 400 населенных пунктов в десяти областях", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях уже развернуты оперативные штабы.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что из-за ухудшения погодных условий (сильного ветра и метелей) в течение дня возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

В воскресенье глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. При этом в Одессе вследствие перебоев с энергоснабжением остановлена работа нескольких котельных. На фоне ухудшающихся погодных условий власти региона запретили движение автомобильного транспорта по некоторым дорогам, в том числе по трассе Одесса - Киев. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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