Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на европейской части России

Прогнозируются сильные осадки и ветер, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер прогнозируются в большинстве регионов европейской части России в понедельник. Особенно "опасно и тревожно" будет в Центральном и Южном федеральных округах (ЦФО и ЮФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник будет опасным и тревожным с точки зрения погоды не только в Москве, но и в целом на европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе аномально холодная погода, а в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии будут еще и сильный снег, метель и гололедица. Но особенно неспокойная погода будет в Центральном и Южном федеральных округах", - сказал он.

По словам Вильфанда, во всех регионах ЦФО прогнозируются сильный снег, мокрый снег, снежные заносы, гололед, гололедица и ветер до 15-20 м/с.

В Астраханской и Волгоградской областях прогнозируются сильный снег, метель, ветер до 13-18 м/с, в Крыму - очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер до 35-40 м/с в горах, в Ростовской области и Ставрополье - порывы ветра до 24-28 м/с. В Краснодарском крае опасная погода будет 27-29 ноября. "Прогнозируются сильный дождь, в предгорьях мокрый снег и снег, гроза, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с, в предгорных и горных районах - до 30 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа - Геленджик - до 35 м/с", - сказал метеоролог.

В Пермском крае, Кировской области и Татарстане в понедельник ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, гололедица.