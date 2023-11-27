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Палестино-израильский конфликт

Красный Крест сообщил о посредничестве в освобождении палестинских заключенных из Израиля

МККК также подчеркнул, что не участвовал в переговорах

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил в роли посредника при освобождении в воскресенье 19 палестинцев из израильских тюрем.

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"В настоящее время мы успешно содействовали освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем", - говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении комитета.

Красный крест также подчеркнул, что "не участвовал в переговорах", его роль заключалась "в проведении операции в качестве нейтрального посредника".

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что группа из 39 палестинских подростков, покинувших израильскую тюрьму "Офер" в рамках третьего этапа сделки по обмену пленными, прибыла на автобусе в Рамаллу. В субботу, 25 ноября, были освобождены 39 человек, шесть женщин и 33 подростка, в пятницу 24 женщины и 15 подростков.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября. В тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на один день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. 

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