В Сочи восстановили нарушенное из-за непогоды железнодорожное сообщение

К работе по ликвидации последствий привлекли более 250 человек

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Ликвидация последствий шквалистого ветра и обильных осадков продолжается в Сочи. Пострадавших из-за непогоды нет, движение по железной дороге восстановлено, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - написал он в Telegram-канале.

К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены более 250 человек и свыше 80 единиц техники. Работа в усиленном режиме, отметил глава города, продолжится до того, как угроз для людей и инфраструктуры не будет. Дороги полностью освобождены от упавших деревьев.

"Штормовое предупреждение в Сочи сохраняется до конца суток 27 ноября", - отметил Копайгородский.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.