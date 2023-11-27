Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Шлейф распространился в северо-восточном направлении более чем на 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 2 километров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в северо-восточном направлении более чем на 5 километров.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.