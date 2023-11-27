27 ноября, 01:02

В Приморье создадут русско-китайскую программу обучения аграриев

Международную лабораторию разместят на базе Уссурийского агропромышленного колледжа

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Международная лаборатория для подготовки специалистов в области сельского хозяйства и агротехнологий откроется в Уссурийске. Соответствующих договоренностей достигли представители министерства профессионального образования и занятости населения Приморья и делегации из Китая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Переговоры о партнерстве в сфере среднего профобразования состоялись между представителями министерства профессионального образования и занятости населения Приморья и делегацией из Китайской Народной Республики. Встреча прошла в Уссурийском агропромышленном колледже. Стороны договорились сотрудничать в развитии образования в области сельского хозяйства и агротехнологий.<…> Во время визита китайских коллег было принято решение о создании такой [международной] мастерской на базе Уссурийского агропромышленного колледжа", - говорится в сообщении.

В ходе встречи иностранные гости ознакомились с материально-технической базой колледжа, а также обсудили с сотрудниками министерства реализацию совместного проекта. "Также по итогам переговоров достигнуто важное соглашение об организации стажировок для студентов и преподавателей обоих государств", - цитируют в сообщении заместителя директора агропромышленного колледжа по инновационной деятельности Наталью Чаус.

В Приморье сегодня насчитывается более 60 образовательных организаций, работающих по программам среднего профессионального образования. В приморских колледжах обучается около 50 тыс. студентов, работают 1,7 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 100 профессиям и специальностям. 

Теги:
РоссияКитайПриморский край
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