В Хабаровском гидрометцентре сообщили, что морозы в регионе продержатся до конца ноября

Температура воздуха в крае опустилась на 5-6 градусов ниже нормы

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Хабаровском крае опустилась на 5-6 градусов ниже нормы, морозы продержатся до конца месяца. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"В регионе установились морозы, температура фиксируется сейчас ниже нормы на 5-6 градусов. Ночью по территории отмечается от минус 25 до минус 32 градусов, в особенности в южных районах в горах. Минус 30 градусов - в поселении Нелькан в Аяно-Майском районе на севере", - сказала Брынцева и добавила, что днем температура держится в пределах минус 15-17 градусов.

Холодная воздушная масса пришла в регион со стороны Якутии. В основном она сконцентрировалась над южными и центральными районами Хабаровского края. Морозы будут держаться до конца ноября. "В начале декабря температурный фон повысится, будет даже выше нормы на 1-2 градуса. Ночью будет около минус 13-18 градусов, днем - минус 5-10 градусов. Вся первая декада будет относительно теплой", - отметила начальник отдела.

Новый циклон в регионе ждут 4 декабря, он будет небольшим.