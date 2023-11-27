В Канаде в результате вспышки сальмонеллеза умер один человек

Еще более 60 заболели

ОТТАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек умер, 63 заболели сальмонеллезом в результате вспышки этой инфекции в пяти регионах Канады. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского министерства здравоохранения.

Источником заражения стали дыни, поставляемые компаниями Malichita и Rudy, которые были проданы с 10 по 24 ноября в продуктовых магазинах провинций Британская Колумбия, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио и Остров принца Эдуарда. Дыни этих компаний уже отозваны из продажи, в том числе и в других регионах Канады.

Как уточнили в Минздраве, семь человек были госпитализированы, один пациент скончался. Среди пострадавших как младенцы, так и люди в возрасте до 100 лет.