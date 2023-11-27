Пленный украинец сообщил о нехватке в ВСУ военнослужащих для штурмовых групп

По его словам, многие украинские военнослужащие самовольно покидают свои подразделения или отказываются участвовать в активных действиях

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает подготовленных людей для штурмовых групп на запорожском направлении, в них направляют случайных военнослужащих. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский, который попал в плен на ореховском направлении.

"Людей не хватает, тянут с любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, если человек занимался противотанковой обороной - почему он попал в штурмовики? Люди как штурмовики не подготовлены. Мне 48 лет, с моим здоровьем быть в штурмовой группе - не понимаю, меня хватит на тысячу метров, дальше я не боец. Таких людей, как я, и со здоровьем похуже, у нас очень много бросают в штурмовики", - рассказал военнопленный.

По его словам, многие украинские военнослужащие самовольно покидают свои подразделения или отказываются участвовать в активных действиях. "Мое подразделение - 118-я бригада, очень много отказников, которые не хотят идти воевать, потому что не хотят быть мясом", - добавил он.

По словам рядового 117-й бригады ВСУ Руслана Черникова, военнослужащие в его подразделении понимают, что участие в контрнаступлении это "дорога в один конец". "Все на низшем уровне, если честно, и обеспечение, и мотивация. Кидают как на мясо, людей толком не подготавливают. У меня было подготовки три дня, два из них мы постреляли по целям, один раз я кинул гранату, и нас кинули на позиции. Какое контрнаступление? Вместо техники нас кидают, ни техники, ни оружия, кидают как мясо живую силу, не обученный никто, <...> все понимают, что это дорога в один конец. Мне очень повезло", - рассказал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.