Лауреат Букеровской премии Линч заявил, что шокирован беспорядками в Ирландии

Писатель добавил, что больше политики его интересуют "метафизика, жизнь и смерть, власть и бессилие"

ЛОНДОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Беспорядки в Ирландии, организованные крайне правыми активистами, вызывают шок и показывают наличие проблем в западных демократиях. Такое мнение выразил ирландский писатель, лауреат Букеровской премии по литературе за 2023 год Пол Линч.

"Я, как и все, был поражен увиденным. И в то же время я понимал, что подобная энергетика всегда существовала в Ирландии в скрытой форме. Я не писал свою книгу в качестве предупреждения. События в ней не привязаны к какому-то времени. Возможно, нам нужно тщательнее подумать о том, каким должен быть ответ на выраженные [протестующими] идеи. Вместе с тем я думаю, что события в Дублине должны служить нам предупреждением", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции после церемонии присуждения писателю награды в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт" в лондонском Сити. Линч также выразил мнение, что в действительности Ирландия "невероятно доброжелательная страна".

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад, обладающий при этом гражданством республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. После этого в центре ирландской столицы начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые радикалы. Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых повредили несколько городских автобусов и полицейских машин и разгромили несколько магазинов и ресторанов. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, полиция арестовала 34 протестующих.

Об авторе

Линч в воскресенье вечером стал лауреатом Букеровской премии - одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Премия была присуждена ему за роман "Песнь пророка" (Prophet Song). Роман рассказывает историю проживающей в Дублине микробиолога Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии. По сюжету исследовательница вынуждена самостоятельно растить четырех детей после того, как тайная полиция арестовывает ее мужа Ларри, профсоюзного активиста, за участие в протестах.

Сам Линч заявил на пресс-конференции, что не ставил перед собой цель написать политический роман. "В книге не сказано, в какое время происходят события. Она не принадлежит какой-либо реальности. И я специально не формулировал политические концепции. Эта книга не о политике, а о семье. Я хотел взять "Илиаду" [Гомера] и вывернуть ее наизнанку", - подчеркнул он. Писатель добавил, что больше, чем политика его интересуют "метафизика, жизнь и смерть, власть и бессилие", а также вопросы "принуждения к выбору". "Я понимаю, что книга имеет политическую энергию, но я не писал политическую книгу", - указал он.

Помимо премии, лауреат также получил денежный приз в размере £50 тыс. ($63 тыс.). Рассуждая о том, как он собирается потратить его, Линч сообщил, что взял ипотечный кредит, поэтому половина суммы пойдет на погашение ссуды.