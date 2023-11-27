27 ноября, 02:38

Лауреат Букеровской премии Линч заявил, что шокирован беспорядками в Ирландии

Писатель добавил, что больше политики его интересуют "метафизика, жизнь и смерть, власть и бессилие"

ЛОНДОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Беспорядки в Ирландии, организованные крайне правыми активистами, вызывают шок и показывают наличие проблем в западных демократиях. Такое мнение выразил ирландский писатель, лауреат Букеровской премии по литературе за 2023 год Пол Линч.

"Я, как и все, был поражен увиденным. И в то же время я понимал, что подобная энергетика всегда существовала в Ирландии в скрытой форме. Я не писал свою книгу в качестве предупреждения. События в ней не привязаны к какому-то времени. Возможно, нам нужно тщательнее подумать о том, каким должен быть ответ на выраженные [протестующими] идеи. Вместе с тем я думаю, что события в Дублине должны служить нам предупреждением", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции после церемонии присуждения писателю награды в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт" в лондонском Сити. Линч также выразил мнение, что в действительности Ирландия "невероятно доброжелательная страна".

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад, обладающий при этом гражданством республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. После этого в центре ирландской столицы начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые радикалы. Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых повредили несколько городских автобусов и полицейских машин и разгромили несколько магазинов и ресторанов. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, полиция арестовала 34 протестующих.

Об авторе

Линч в воскресенье вечером стал лауреатом Букеровской премии - одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Премия была присуждена ему за роман "Песнь пророка" (Prophet Song). Роман рассказывает историю проживающей в Дублине микробиолога Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии. По сюжету исследовательница вынуждена самостоятельно растить четырех детей после того, как тайная полиция арестовывает ее мужа Ларри, профсоюзного активиста, за участие в протестах.

Сам Линч заявил на пресс-конференции, что не ставил перед собой цель написать политический роман. "В книге не сказано, в какое время происходят события. Она не принадлежит какой-либо реальности. И я специально не формулировал политические концепции. Эта книга не о политике, а о семье. Я хотел взять "Илиаду" [Гомера] и вывернуть ее наизнанку", - подчеркнул он. Писатель добавил, что больше, чем политика его интересуют "метафизика, жизнь и смерть, власть и бессилие", а также вопросы "принуждения к выбору". "Я понимаю, что книга имеет политическую энергию, но я не писал политическую книгу", - указал он.

Помимо премии, лауреат также получил денежный приз в размере £50 тыс. ($63 тыс.). Рассуждая о том, как он собирается потратить его, Линч сообщил, что взял ипотечный кредит, поэтому половина суммы пойдет на погашение ссуды. 

Теги:
Ирландия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация