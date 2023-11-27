Хабаровский край в 2024 году планирует принять около 1 тыс. соотечественников из-за рубежа

По словам председателя комитета по труду и занятости населения правительства региона Константина Виноградова, в основном на проживание приезжают из СНГ, в частности Армении, Таджикистана

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. соотечественников переселятся из-за рубежа в города и поселения Хабаровского края в 2024 году, сообщил ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения правительства региона Константин Виноградов.

"На следующий год планируется в районе 1 тыс. человек - участников программы по переселению соотечественников из-за рубежа", - сказал Виноградов, добавив, что в основном на проживание в регион приезжают из СНГ, в частности Армении, Таджикистана.

В 2022 году количество участников программы составляло около 2 тыс. человек. "Приехали беженцы с Украины, из Мариуполя, одни дали такой прирост", - сказал Виноградов. Всего приехало 813 человек, уехало 230, одни вернулись обратно, другие перебрались в субъекты РФ, где уже проживали их родственники. Все оставшиеся вступили в программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, им положены жилищные сертификаты. В среднем сумма выплат составляет 730 тыс. рублей на человека, что позволяет собрать средства для взноса по ипотечному кредиту.

Дальний Восток является приоритетной территорией в программе переселения соотечественников: в нее включены все 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Все участники программы получают подъемные, сертификат на жилье и пособие на время поиска работы. Всего с начала действия программы в регион переселились свыше 65 тыс. человек.