27 ноября, 02:34

Гидрометцентр прогнозирует "январские морозы" в Московском регионе на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 15 градусов, сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Морозы до минус 15 градусов прогнозируются в Московском регионе в середине недели. В четверг потеплеет, но лишь на один день, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры начнется во второй половине дня в понедельник. Во вторник днем и ночью будет уже минус 3-8 градусов, а в среду - ночью до минус 10-15 градусов и днем минус 5-8 градусов. Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость - в течение января обычно всего 6-7 суток с таким температурным фоном фиксируется", - сказал он.

В четверг, по словам Вильфанда, немного потеплеет. Ожидается минус 4-9 градусов ночью и плюс 1 - минус 4 градусов днем.

"В пятницу опять произойдет понижение температуры. В ночь на 1, 2 и 3 декабря ожидается до минус 6-11 градусов, а днем в эти числа - около минус 5 градусов. Неделя не будет скучной", - отметил он.

Атмосферное давление в течение всей недели будет низким, поэтому погода ожидается "мрачноватая и невеселая", добавил метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлиматМосква
© Информационное агентство ТАСС
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