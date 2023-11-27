В Приморье на региональной дороге ограничили движение большегрузов из-за снега

Речь идет о трассе Артем - Находка - порт Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузных машин ограничено на автодороге Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае из-за снегопада, сообщает региональное правительство.

"В Партизанском районе на 133 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

По данным Приморского гидрометцентра, в понедельник в юго-западных районах края начались снегопады, которые в течение суток распространятся на большую часть края и закончатся только во вторник.

Трасса Владивосток - Находка - порт Восточный соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона - Находкой, на ней также расположены города Фокино и Большой Камень, трасса является и частью международного транспортного коридора "Приморье-1".