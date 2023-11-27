27 ноября, 03:31

В Приморье на региональной дороге ограничили движение большегрузов из-за снега

Речь идет о трассе Артем - Находка - порт Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузных машин ограничено на автодороге Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае из-за снегопада, сообщает региональное правительство.

"В Партизанском районе на 133 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

По данным Приморского гидрометцентра, в понедельник в юго-западных районах края начались снегопады, которые в течение суток распространятся на большую часть края и закончатся только во вторник.

Трасса Владивосток - Находка - порт Восточный соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона - Находкой, на ней также расположены города Фокино и Большой Камень, трасса является и частью международного транспортного коридора "Приморье-1". 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация