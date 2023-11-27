27 ноября, 03:49

В Красноярске с 23 ноября выпало около половины месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют выпадение 0,2 мм осадков 27 ноября

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Более 40% от месячной нормы снега выпало в Красноярске начиная с пятницы, 23 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Мы только приблизились к [месячной] норме. У нас норма в ноябре 39 мм, если считать с 24 ноября по ночь на 27 ноября, у нас выпало 17,1 мм снега", - сообщил собеседник агентства. Таким образом, за 4 дня в Красноярске выпало 44% от месячной нормы осадков.

Снегопады в Красноярске начались в пятницу. По информации мэрии, в ночь на понедельник на уборку снега с улиц вышло 150 единиц техники. "Основные дороги прочищены были еще до снегопада. Однако снег, который пошел к утру, присыпал уже почищенные дороги", - говорится в сообщении администрации Красноярска. Большое количество снега привело к затруднению движения транспорта. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность автомобильных дорог в Красноярске оценивается в семь баллов.

По данным Гидрометцентра, в городе на 07:00 (03:00 мск) шел снег, температура воздуха составила минус 13 градусов. В понедельник синоптики прогнозируют выпадение 0,2 мм осадков. Со вторника по четверг осадков в краевом центре не ожидается. Дневные температуры воздуха составят от минус 8 до минус 15 градусов, ночные - от минус 13 до минус 22 градусов. 

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РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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