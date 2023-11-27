В РФ за контрабанду жидкостей для вейпов предложили лишать свободы на срок до семи лет

Эту продукцию также предлагается включить в перечень стратегически важных товаров, пишут "Известия"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комитет СФ по экономической политике предлагает наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет за контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо сенаторов помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Жидкость для вейпов предлагается включить в перечень стратегически важных товаров. Помимо лишения свободы, контрабанда стратегически важных товаров наказывается штрафом до 1 млн рублей.

Сенатор Андрей Кутепов, подписавший письмо, подчеркнул "Известиям", что все нелегально завозимые из Евразийского экономического союза товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей УК РФ. По этой причине было решено включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение госграницы. По аналогии с сигаретами в список стратегически важных товаров необходимо включить и жидкости для вейпов, настаивает Кутепов.

Ставка акциза на жидкости для электронных сигарет в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл. "После повышения акциза на жидкость в два раза и введения лицензирования импорта из третьих стран в 2024 году основной поток нелегальной продукции как раз будет перенаправлен на открытую границу России с Казахстаном и в меньшей степени с Белоруссией", - приводит газета слова Кутепова.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" заявили, что инициатива Совфеда к ним пока не поступала.