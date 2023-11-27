Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 км/ч

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в течение дня ветер будет ослабевать, к вечеру прогнозируется не более 10-15 м/с

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"На юге нашей страны в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани - до 43 мм, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 м/с, в Симферополе - 29 м/с, а местами (Клепинино - 34 м/с, Черноморское - 40 м/с) ветер был ураганной силы - то есть 122-144 км/ч", - написал он.

Тишковец отметил, что по состоянию на 06:00 мск ветер немного ослабел, диапазон в порывах составлял от 17 до 27 м/ с. На Черноморском побережье Кавказа и в Краснодарском крае урагана не было, но был штормовой ветер: сильнее всего он ощущался в Туапсе - 27 м/с, Сочи - 28 м/с, Анапе - 32 м/с. "Шторм был и в акватории Азовского моря: Должанская - 30 м/ с, Таганрог - 31 м/с. Сейчас скорость воздушного потока здесь тоже немного уменьшилась - от 18 до 27 м/с. В течение дня стихия будет ослабевать - до 15-20 м/с, вечером уже не более 10-15 м/с", - заключил синоптик.