27 ноября, 04:35

Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 км/ч

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в течение дня ветер будет ослабевать, к вечеру прогнозируется не более 10-15 м/с

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"На юге нашей страны в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани - до 43 мм, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 м/с, в Симферополе - 29 м/с, а местами (Клепинино - 34 м/с, Черноморское - 40 м/с) ветер был ураганной силы - то есть 122-144 км/ч", - написал он.

Тишковец отметил, что по состоянию на 06:00 мск ветер немного ослабел, диапазон в порывах составлял от 17 до 27 м/ с. На Черноморском побережье Кавказа и в Краснодарском крае урагана не было, но был штормовой ветер: сильнее всего он ощущался в Туапсе - 27 м/с, Сочи - 28 м/с, Анапе - 32 м/с. "Шторм был и в акватории Азовского моря: Должанская - 30 м/ с, Таганрог - 31 м/с. Сейчас скорость воздушного потока здесь тоже немного уменьшилась - от 18 до 27 м/с. В течение дня стихия будет ослабевать - до 15-20 м/с, вечером уже не более 10-15 м/с", - заключил синоптик. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация