В Москве более 100 тыс. школьников подали заявки на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы"

По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый сезон олимпиады стартовал в сентябре, основной этап завершится в конце марта 2024 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в текущем учебном году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Уже больше 100 тыс. московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом учебном году", - написал он.

Мэр добавил, что участники олимпиады путешествуют по Москве, разгадывают загадки о легендарных зданиях и музеях, изучают в игровой форме историю города и страны. Для школьников открыто множество площадок, среди которых галерея "Здесь на Таганке", выставочный зал Варги, галерея "Беляево", галерея "Выхино" и галерея "Печатники".

"Новый сезон олимпиады стартовал в сентябре, основной этап завершится в конце марта следующего года", - добавил Собянин.