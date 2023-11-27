Ледяной дождь прошел в подмосковных Внукове, Остафьеве, Шереметьеве и Черустях, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 35% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, порядка 56% - в Подмосковье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ - это 12 мм, на Балчуге - 15 мм, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 мм осадков. В Подмосковье больше всего осадков выпало на юге. В Кашире - 23 мм, а это 56% от месячной нормы небесной влаги", - написал он.

Тишковец добавил, что ледяной дождь также прошел в подмосковных Внукове, Остафьеве, Шереметьеве и Черустях, а гололед образовался в Павловском Посаде, Домодедове и Коломне.